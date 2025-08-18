Chiaramonte Gulfi – Una donna al culmine di una lite per gelosia avrebbe tentato di ferire il proprio compagno alle parti intime usando una forbice, mentre l’uomo dormiva.
L’uomo è stato trasportato al Punto Territoriale di Emergenza (PTE) locale, dove i medici hanno dovuto applicargli 13 punti di sutura nell’area genitale. Le indagini sono in corso per fare piena luce sulla dinamica dei fatti. La violenza scatenata da un raptus di gelosia sembra essere la causa alla base dell’aggressione.
