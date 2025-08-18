Catania – Si chiamava Francesco Aronica, ma per gli amici era semplicemente “Ciccio”. Il ragazzo di 23 anni, originario di Catania, è morto in seguito a un tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio a Polignano a Mare, nella celebre baia di Lama Monachile.

Francesco si trovava in Puglia per una vacanza con gli amici. Intorno alle 16, si è tuffato da una scogliera alta circa 6 metri. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe sbattuto la testa sulle rocce prima di entrare in acqua, perdendo conoscenza. L’incidente è avvenuto davanti a centinaia di bagnanti che affollavano la spiaggia.

Il 23enne, che aveva postato una storia su Instagram pochi istanti prima del tuffo, ha riportato un grave trauma cranico. Nonostante il pronto intervento dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare. La tragedia ha trasformato una delle mete più suggestive e “instagrammate” d’Italia nel teatro di un dramma.