Maltempo in Sicilia. La tregua è finita. Anche per la giornata di oggi, lunedì 18 agosto, la Sicilia dovrà fare i conti con l’instabilità. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, una “goccia fredda” in quota continuerà a influenzare il tempo, portando temporali e piogge, specialmente nelle zone interne.
Maltempo in Sicilia, le previsioni per oggi 18 agosto
La mattinata inizierà con un cielo parzialmente nuvoloso o poco nuvoloso. Ma è nel pomeriggio che l’instabilità tornerà a farsi sentire, con l’arrivo di temporali a tratti intensi e brevi rovesci sui settori interni. Non si escludono occasionali sconfinamenti sparsi che potrebbero raggiungere anche le coste.
Temperature e venti
Le temperature si manterranno stazionarie. I venti soffieranno deboli da nord-est sul Tirreno e da sud-ovest sullo Ionio. Sullo Stretto di Sicilia, invece, saranno deboli ma con rinforzi da ovest. I mari saranno generalmente poco mossi o quasi calmi.
