Vittoria – Incidente stradale oggi pomeriggio sulla strada provinciale 2, che collega Vittoria ad Acate, nei pressi del distributore di carburante ed ex ristorante La Lucciola.

Il conducente di un’auto per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muretto. Secondo le prime informazioni nell’incidente è stata danneggiata anche una tubazione idrica. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vittoria, che hanno prestato i primi soccorsi. Fortunatamente, l’occupante della vettura ha riportato solo lievi ferite. (Foto e video di Franco Assenza)