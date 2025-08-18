Catania – È morto il giovane di 23 anni di Catania rimasto gravemente ferito dopo essersi tuffato dalla scogliera di Lama Monachile a Polignano a Mare nel Barese.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio. Il giovane, in vacanza in Puglia con gli amici, si è tuffato in mare da un’altezza di diversi metri. L’impatto con l’acqua gli ha causato un grave trauma cranico e una perdita di conoscenza.

Il personale del 118 è intervenuto immediatamente e lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale medico, il giovane è deceduto.