Scicli – Triste scoperta ieri sul litorale di Scicli. Sulla spiaggia tra Bruca ed Arizza, è stata trovata morta una tartaruga marina della specie Caretta caretta.
L’esemplare, di dimensioni considerevoli, è in avanzato stato di decomposizione, e probabilmente è stato trascinato a riva dalle correnti marine dopo il decesso.
Le tartarughe Caretta caretta sono una specie protetta e la loro morte rappresenta sempre una perdita per l’ecosistema marino. (Foto del QuotidianodiRagusa.it)
Lascia un commento