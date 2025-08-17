Ragusa – L’Asd Tots Academy, realtà nota in Sicilia nel campo del tiro operativo e difensivo, in collaborazione con il poligono Free-Shots di Scoglitti, ha promosso, sotto l’egida del comitato provinciale Csen Ragusa, una gara Idpa tra precisione, adrenalina e formazione. L’evento, che ha visto la partecipazione di oltre trenta tiratori, è stato strutturato in 3 stage più un warm-up, richiedendo un minimo di 53 colpi, e si è svolto nel pieno rispetto degli standard della International defensive pistol association.

Giovanni Rosso, istruttore master e presidente della Tots Academy Asd, ha diretto, insieme al suo staff di istruttori, ogni fase della manifestazione con competenza e passione, garantendo un contesto formativo, tecnico e umano di altissimo livello. Questi i risultati che sono maturati. Per quanto riguarda la categoria Pistola Ssp Classe Sharpshooter, primo posto per Filippo Malandrino, secondo per Giovanni Di Bona. Nella classe Marksman, primo posto per Giovanni Rosso, secondo per Salvatore Iacono e terzo per Giuseppe Destro Pastizzaro. Nella classe Novice, primo posto per Francesco Iurato, secondo per Salvatore Di Bona, terzo per Antonio Mare. Nell’Unclassified, primo posto per Giuseppe Cantone, secondo per Paolo Genovese e terzo per Emanuele Pepi. Questa gara ha rappresentato un momento importante di crescita, condivisione e formazione continua, valori cardine promossi dalla Tots Academy Ads in ogni attività proposta.

L’alto livello tecnico dei partecipanti, unito alla perfetta organizzazione logistica garantita dal poligono Free-Shots di Scoglitti, ha reso l’evento un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà che operano con serietà e passione nel mondo del tiro sportivo. Giovanni Rosso, nella sua doppia veste di presidente dell’Academy e istruttore master nonché Safety officer Idpa, ha saputo ancora una volta imprimere una direzione formativa e professionale che pone la Tots Academy Asd come un’eccellenza nella preparazione tattica in ambito difensivo e sportivo. “E’ stato un importante risultato organizzativo – sottolinea il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – che mette in evidenza come appuntamenti del genere continuino a calamitare l’attenzione e l’interesse di tutti gli addetti ai lavori. Complimenti a Giovanni Rosso e al suo staff di collaboratori per l’ottima riuscita di questo evento”.

