Modica – Il maltempo in Sicilia annunciato ieri dal bollettino della Protezione Civile con un’allerta meteo gialla oggi ha colpito anche la provincia di Ragusa. Forti temporali si sono abbattuti su diversi comuni iblei, tra cui Modica, Ragusa, Scicli, Pozzallo e non solo. In diverse spiagge del litorale ragusano i bagnanti sono stati costretti a lasciare in fretta le spiagge.

A Marina di Modica (vedi foto), in particolare, il forte e improvviso temporale ha provocato il “fuggi fuggi” dei bagnanti. Il vento ha divelto alcuni ombrelloni e la pioggia battente ha danneggiato una passerella, destinata a persone con disabilità, trascinando alcuni pezzi in acqua.

Nonostante la violenza dei fenomeni, non si segnalano feriti. L’episodio sottolinea ancora una volta la rapidità con cui le condizioni meteorologiche possono cambiare, specialmente in estate.