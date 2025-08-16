Modica – Trombe d’aria e grandine grossa come noci. Il maltempo annunciato per oggi in Sicilia è arrivato anche in provincia di Ragusa ed in particolare a Modica dove si registrano danni per tre trombe d’aria registrate nella zona del quartiere Sorda. Due formatesi nella zona del quartiere Sacro Cuore, si sono fortunatamente dissolte senza provocare danni significativi mentre la terza avvenuta in contrada Cava Maria ha provocato danni ad alcune villette con tetti scoperchiati e muri di recinzione crollati, divelto alberi e pali della luce.

La situazione più critica al momento è quella registrata in contrada Cava Maria, dove il passaggio della violenta tromba d’aria ha danneggiato alcune villette provocando la caduta di alcuni muri di recinzione, divelto pali della luce e abbattuto diversi alberi. Un intervento particolarmente delicato ha riguardato un albero caduto su un bombolone del gas. I vigili del fuoco sono sul posto per mettere in sicurezza la zona colpita dal passaggio della tromba d’aria.

Sul posto sono giunti anche gli uomini della Protezione Civile e il sindaco di Modica, Maria Monisteri, per monitorare la situazione e coordinare le operazioni di messa in sicurezza del territorio.