Modica – Albero colpito da un fulmine prende fuoco. E’ accaduto oggi in contrada Pozzo Cassero a Modica durante il forte temporale che si è abbattuto in tutto il territorio modicano. A lanciare l’allarme alcuni residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.
Tantissime le chiamate ricevute dal Comando provinciale di Ragusa dei Vigili del fuoco anche per altri interventi che riguardano alberi e pali della luce divelti e tetti scoperchiati dal violento passaggio di una tromba d’aria in contrada Cava Maria. Danni anche per la grandine grande come noci caduta sul territorio modicano durante il temporale registrato nel primo pomeriggio.
