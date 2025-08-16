Scicli – Momenti di paura oggi nel mare di Cava d’Aliga, dove una piccola barca a vela si è capovolta e quasi completamente affondata a causa delle forti raffiche di vento.
L’incidente è avvenuto intorno alle 13, a breve distanza dalla costa, proprio durante i minuti più intensi di maltempo. Fortunatamente, l’unica persona a bordo è riuscita a mettersi in salvo tempestivamente.
Diverse moto d’acqua si sono avvicinate all’imbarcazione per verificare le condizioni del passeggero e fornire assistenza. Non si registrano feriti, ma l’episodio serve da monito sulla rapidità con cui le condizioni meteo possono cambiare in mare.
