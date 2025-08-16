

E’ ancora allerta meteo per maltempo in Sicilia per pioggia e temporali. Lo annuncia il bollettino meteo della Protezione Civile della Sicilia pubblicato oggi sul sito istituzionale. Ecco cosa dice: dal pomeriggio di oggi, sabato 16 agosto 2025, e per le successive 18-24 ore, si prevede il persistere di precipitazioni sparse, a prevalente carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Maltempo in Sicilia: le previsioni meteo per domani 17 agosto

Piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su zone orientali, con quantitativi cumulati localmente moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, ad evoluzione diurna, su zone centrali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.