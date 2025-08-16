Melilli – Un tragico incidente stradale ha scosso il Siracusano, costando la vita a un giovane di 19 anni. La vittima è Fabrizio Monti, residente a Melilli. La tragedia è avvenuta sulla strada provinciale 95, tra Priolo e Melilli. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, in sella alla sua motocicletta, avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, cadendo violentemente sull’asfalto.

Nonostante l’immediato intervento del personale del 118, per Fabrizio Monti non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. I funerali saranno celebrati nella Basilica di San Sebastiano domani, domenica 17 agosto alle ore 17. Tanti i post di cordoglio e sgomento per l’improvvisa morte del 19enne pubblicati sui social, eccone alcuni.

I messaggi di cordoglio sui social per la morte di Fabrizio Monti di 19 anni

“Non ho parole …ci siamo visti ieri sera e come sempre eri con il sorriso pronto a scherzare (lucy sei la numero uno come te a Melilli non c’è ne…queste erano le tue parole )…e oggi ,oggi dove sei? La Sera – scr5ive Lucia – quando venivi in pizzeria come ultimo cliente e noi ti accontentavamo sempre ti ricordi ?..Fabrizio Fabrizio…..adesso sarai un angelo meraviglioso ti raccomando sempre con il sorriso in paradiso come sai fare tu. Ci rivedremo. Un abbraccio alla famiglia Monti /Bafumi per questo enorme dolore”.

“Con immenso dolore – scrive Francesca – apprendiamo la notizia della scomparsa di Fabrizio, un ragazzo di soli diciotto anni, bello e solare, che con la sua presenza portava sempre luce e gioia. Per mio marito Parrucchiere Per Uomo Paolo … Fabrizio Monti non era solo un cliente, ma molto di più. E per me, da mamma, era impossibile non avere per lui un affetto speciale. Ci mancherà il suo sorriso, la sua dolcezza e la sua spontaneità. Ci stringiamo con tutto il cuore alla sua famiglia, con un pensiero pieno d’amore e di vicinanza.Ciao caro Fabrizio, resterai sempre nei nostri cuori. Da lassù dai la forza ai tuoi genitori ad andare avanti”.