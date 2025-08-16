Modica – Il forte maltempo che oggi, 16 agosto, ha colpito Modica ha causato ingenti danni e momenti di grande paura, in particolare in contrada Pirato Cava Maria, dove una tromba d’aria ha divelto un enorme albero che è caduto su un serbatoio di GPL. L’episodio ha richiesto il pronto intervento delle squadre di soccorso per evitare conseguenze ben più gravi.

In queste ore è in corso la stima dei danni, che da una prima ricognizione risultano significativi. Diversi i tetti di case danneggiati, con muri crollati e pali della luce divelti. Numerosi alberi sono caduti sulle strade, rendendo difficile la circolazione e le operazioni di ripristino.

A complicare il quadro, la Protezione Civile della Sicilia ha diramato una nuova allerta meteo gialla per le prossime 18-24 ore. Sono previsti altri temporali che potrebbero interessare anche la provincia di Ragusa. Si raccomanda la massima prudenza e si invita la popolazione a limitare gli spostamenti non necessari.