Modica – “Ancora una volta la forza della natura ha creato allarme e causato ingenti danni. Per fortuna al momento non si registrano feriti. Particolarmente presa di mira la zona di Pirato Cava Maria a Modica dove la forza del vento ha divelto tetti, distrutto auto e rovinato arredi e finestre rendendo di fatto alcune abitazioni non agibili”. E’ quanto afferma il deputato regionale ed ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate.

“Sul posto i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile di Modica. Dal canto mio – afferma Abbate – ho già parlato sia con il responsabile provinciale della Protezione Civile dott. Blandini, che con il responsabile Regionale, ing. Cocina, per la conta dei danni e la procedura per le segnalazioni.

Al rientro in Parlamento farò in modo che, prorogando il termine, anche questo evento calamitoso venga fatto rientrare tra i ristori già stanziati dalla Regione per gli eventi compresi tra il primo gennaio 2023 e il 31 luglio 2025″.