Maltempo. La Sicilia si prepara a una giornata di maltempo. Secondo le previsioni di Marco Gelfo de “Il Mio Meteo Sicilia”, una “goccia fredda” in quota porterà condizioni di forte instabilità, con rovesci e temporali che potrebbero estendersi anche alle zone costiere.

Maltempo in Sicilia, le previsioni per oggi sabato 16 agosto

Il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso al mattino sui versanti settentrionali. Già dalla prima mattinata e fino all’ora di pranzo, sono attesi rovesci e temporali sui versanti tirrenici e occidentali dell’isola. Nel pomeriggio l’instabilità aumenterà, con possibilità di temporali intensi e locali grandinate (vedi foto di Marco Gelfo) nelle aree interne della Sicilia.

In serata, l’attenzione si sposterà sulle coste. Temporali di forte intensità potrebbero formarsi sul basso Tirreno e interessare i settori più settentrionali, con sconfinamenti anche sulle coste ioniche e meridionali.

Temperature e venti

Le temperature subiranno una diminuzione, specialmente nelle zone colpite dai fenomeni. I venti soffieranno da ovest-nord-ovest sul Tirreno e da nord-ovest sullo Stretto di Sicilia, con rinforzi. I mari saranno generalmente poco mossi, mentre lo Stretto di Sicilia risulterà mosso.