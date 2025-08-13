Ragusa – La linea 11, in servizio a Marina di Ragusa, servirà quattro volte al giorno anche le contrade vicine. “Un’istanza più volte sollecitata da chi vive nelle contrade – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – trova finalmente riscontro. In via sperimentale la linea 11, in servizio a Marina di Ragusa, servirà quattro volte al giorno anche le contrade vicine. Un servizio utile per raggiungere il mare e i servizi, incentivando la mobilità pubblica tanto per i residenti delle contrade quanto per i turisti che hanno scelto le strutture ricettive della zona”.
“Utilizzando la “banca di chilometri” previsti nel nostro attuale servizio di trasporto pubblico (che ricordiamo essere “ponte” in attesa della grande gara europea) – prosegue l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – serviremo le zone di Cerasella, Gatto Corvino, Principe, Fontana nuova, Pulce Carrera ed Eredità, con un servizio che andrà dalle 08:55 del mattino alle 00:47 della notte.
Continuiamo così a plasmare sempre più il nostro trasporto pubblico sulle esigenze dei cittadini, accogliendo segnalazioni e proposte. Il costo del biglietto rimarrà inoltre sempre uguale, acquistabile sul sito https://www.etnatrasporti.it/servizio-urbano-ragusa-bus/ o sull’app RagusaBUS”.
