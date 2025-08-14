La commissione Finanze del Senato ha ripreso la discussione sul disegno di legge che propone la Rottamazione Quinquies, una nuova e più favorevole definizione agevolata delle cartelle esattoriali. I lavori, interrotti ad aprile, ripartono in vista della pausa estiva e dovranno essere completati con la presentazione degli emendamenti entro il 12 settembre.

I punti chiave della nuova proposta

Il Ddl Rottamazione Quinquies, promosso dalla Lega, si basa su un’ipotesi più “morbida” rispetto alle rottamazioni precedenti:

Debiti inclusi : la misura si applicherebbe alle cartelle affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 .

: la misura si applicherebbe alle cartelle affidate all’agente della riscossione tra il . Vantaggi : i contribuenti pagherebbero solo il capitale originale, con l’ azzeramento di interessi e sanzioni .

: i contribuenti pagherebbero solo il capitale originale, con l’ . Maxi-rate : la principale novità è la possibilità di dilazionare il pagamento in ben 120 rate mensili , offrendo un orizzonte decennale per saldare i debiti.

: la principale novità è la possibilità di dilazionare il pagamento in ben , offrendo un orizzonte decennale per saldare i debiti. Tributi locali : l’agevolazione potrebbe essere estesa anche ai debiti con gli enti locali, che avrebbero 60 giorni per deliberare l’adesione e stabilire le proprie regole.

: l’agevolazione potrebbe essere estesa anche ai debiti con gli enti locali, che avrebbero 60 giorni per deliberare l’adesione e stabilire le proprie regole. Decadenza: la rottamazione prevede regole più indulgenti. La decadenza dal piano scatterebbe solo dopo il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, a differenza delle attuali norme che prevedono la decadenza già al primo ritardo.

Possibile inserimento nella Manovra 2026

Visti i tempi di discussione, non è escluso che la proposta possa confluire direttamente nella prossima Legge di Bilancio 2026 o in un decreto fiscale collegato. La prudenza del Ministero dell’Economia, legata alla necessità di trovare le opportune coperture finanziarie, ha finora rallentato l’iter.

Saranno i prossimi documenti economici, come la Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (Nadef) a fine settembre, a fornire elementi decisivi per capire se e in che termini questa nuova rottamazione potrà diventare realtà.