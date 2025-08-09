È stato pubblicato online il bando di concorso per il reclutamento di 653 allievi agenti nel Corpo di Polizia Penitenziaria. Il concorso, rivolto a candidati di sesso maschile, offre un’opportunità di carriera a volontari in servizio e a cittadini italiani.
Chi può presentare domanda
I 653 posti disponibili sono così ripartiti:
- 391 posti sono riservati a volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) o in ferma prefissata (VFP1 e VFP4), sia in servizio da almeno 12 mesi sia in congedo.
- 262 posti sono aperti a tutti i cittadini italiani che possiedono i requisiti richiesti.
Per potersi candidare, i requisiti generali sono:
- Possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado.
- Avere l’idoneità fisica, psichica e attitudinale per il servizio.
- Possedere le qualità morali e di condotta richieste dalla legge.
Le fasi della selezione
La selezione si articola in diverse prove, pensate per valutare i candidati sotto vari aspetti:
- Valutazione dei titoli
- Esame scritto
- Prove di efficienza fisica
- Accertamenti psico-fisici
- Accertamenti attitudinali
I candidati che supereranno tutte le fasi del concorso verranno nominati allievi agenti e saranno ammessi a frequentare il corso di formazione previsto.
La domanda di ammissione deve essere presentata entro e non oltre il 12 settembre 2025. Per maggiori informazioni e per inviare la candidatura, si consiglia di consultare il bando ufficiale, clicca qui inPA.
