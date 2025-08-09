Modica – Potenziato il trasporto pubblico Modica-Marina di Modica con due nuove corse giornaliere per vivere in sicurezza la Summer Fest. lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Grazie a un contributo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, – spiega il sindaco Monisteri – la nostra Amministrazione ha deciso di investire ulteriormente sul trasporto pubblico locale, rafforzando una linea che sta dimostrando di essere un vero successo: la Modica-Marina di Modica. Lo testimoniano i numeri e i riscontri estremamente positivi per una tratta che è ormai un punto di riferimento. Adesso il servizio viene ulteriormente potenziato, con l’aggiunta di due nuove corse giornaliere, attive fino al 31 agosto.

La prima, parte da Modica alle ore 20:00 -orario strategico pensato per consentire a residenti e visitatori di raggiungere Marina di Modica in tempo utile per assistere agli eventi del Modica Summer Fest- e consentirà di ridurre l’uso dell’auto privata, favorendo una mobilità sostenibile. La seconda nuova corsa, fa tragitto inverso e partirà alle ore 3:00 di notte da Marina di Modica: una scelta mirata a garantire un rientro sicuro alle ragazze e ai ragazzi e a tutti coloro che godranno alle serate estive, evitando rischi legati alla guida notturna dopo momenti di svago. Nel mio ruolo di Sindaco ma anche in quello di consigliere provinciale con delega al Turismo, ringrazio il Libero Consorzio Comunale di Ragusa per un contributo che ci permette di offrire un servizio ancora più efficiente e sicuro”.

“Questa decisione si inserisce in un più ampio piano di mobilità – spiega Antonio Drago, Assessore alla Mobilità – che punta a rendere il trasporto pubblico non solo un’alternativa ma una scelta comoda, accessibile e sicura. La tratta Modica-Marina di Modica si è rivelata una scelta vincente e strategica, capace di coniugare sviluppo turistico, sostenibilità e attenzione alle esigenze dellacomunità. Con questo potenziamento, diamo una risposta concreta alle necessità di muoversi durante il periodo estivo e rafforziamo l’immagine di Modica come città attenta alla qualità della vita e alla sicurezza.

I dati da un lato ci dicono che la tratta in bus che unisce il centro alle località balneari, riscuote grande apprezzamento e dall’altro confermano che puntare su una mobilità pubblica ben organizzata è una scelta di buon senso e lungimiranza. L’inserimento delle due nuove corse non è un semplice aumento dell’offerta: è una misura studiata per intercettare esigenze reali, come la partecipazione agli eventi serali e il rientro sicuro a casa durante la notte. Lavoriamo in modo convinto per un trasporto pubblico locale moderno, efficiente e vicino ai cittadini”.

Sulle due nuove corse interviene anche Samuele Cannizzaro, Assessore alle Politiche Giovanili: “La ‘corsa di rientro’ delle 3 di notte da Marina di Modica, è il segnale forte e tangibile di come la nostra Amministrazione sia vicina alle ragazze e ai ragazzi, ascolti le loro esigenze e metta in campo soluzioni concrete per il loro benessere. La sicurezza stradale parte anche da scelte come questa. Ognuno nel proprio ruolo, continuiamo a lavorare con un’attenzione particolare per le nuove generazioni non solo nelle prospettive del domani ma anche per offrire loro un’opportunità concreta di divertirsi in sicurezza e responsabilità e con questo intervento, confermiamo questa nostra volontà di investire in un sistema in questo caso di mobilità pubblica che non sia solo un servizio ma un vero strumento di crescita sociale, economica e culturale per la Città e chi la abita”.

“Crescere nell’offerta turistica significa anche investire su un sistema di mobilità che sia degno di una Città -Tino Antoci, Assessore al Turismo – che vuole investire sulle sue bellezze naturali e le testimonianze del passato, oltre che dalla sua bellezza dell’oggi. E avere una tratta che consente, in sicurezza, di arrivare a Marina di Modica di sera, godere degli eventi e poter rientrare in tutta serenità, significa fare un altro passo in avanti per affermare Modica come vera Città del Turismo”.