Scicli – Prosegue la bonifica, iniziata nei giorni scorsi, e il recupero di resti del peschereccio di Scoglitti rimasto incagliato per diversi giorni in un frangiflutto di Bruca, frazione balneare di Scicli. Stamani la ditta incaricata dall’armatore della rimozione del peschereccio incagliato su uno scoglio frangiflutto a Bruca ha rimosso i serbatoi del carburante. Non vi è stato sversamento di idrocarburi in mare e questa è la notizia più attesa.

Proseguono i lavori di rimozione in sicurezza del peschereccio della flotta scoglittiese, a una settimana esatta dall’incidente. Stamattina sono stati rimossi i serbatoi, la pilotina e alcuni relitti della prua.

Restano da recuperare il motore della barca e la chiglia. Non si esclude domani l’intervento di una sorbona per il prelievo della sabbia al fine di favorire il disincaglio di quest’ultima parte dell’imbarcazione.