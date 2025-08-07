Messina – “Ieri è stata una grande giornata per la Sicilia e per l’Italia. Il via libera del CIPESS al progetto definitivo del ponte sullo Stretto e nel pomeriggio la visita a Messina del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini per festeggiare con i militanti e con la deputazione siciliana della Lega questo momento così importante per chi ha sempre creduto in quest’opera, che collegherà la nostra isola all’Europa e porterà benessere e sviluppo, sono stati due momenti fondamentali che ci hanno riempito di orgoglio”.

Così il senatore Nino Germanà, responsabile della Lega Sicilia e vice presidente del gruppo a Palazzo Madama. “Ancora grazie quindi a Matteo Salvini, a nome di tutto il popolo siciliano della Lega, di chi ci ha creduto e di chi oggi ci crede con maggior convinzione. L’approvazione del CIPESS è un via libera politico e amministrativo. Il progetto adesso può passare alla fase esecutiva: partiranno i bandi di gara per i lavori e saranno avviati i cantieri e le opere preparatorie “.