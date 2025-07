Comiso – Acquistato pozzo per rafforzare e far fronte all’emergenza idrica a Comiso. Sono staccati temporaneamente gli altri per effettuare i lavori nella giornata di oggi, 4 luglio. Lo comunica l’assessore ai servizi tecnici e tecnologici, Giovanni Assenza.

“ Da oggi sono iniziati i lavori di Iblea acque per immettere in rete l’acqua del un nuovo pozzo che è stato acquistato per potenziare e fronteggiare l’emergenza idrica che, purtroppo, non risparmia la nostra Isola e il nostro territorio – commenta Assenza – .Per questo motivo sono stati staccati gli altri due pozzi comunali fino alla fine della messa in rete.

Sicuramente si verificherà qualche disagio per la mancanza d’acqua, tuttavia stiamo operando proprio per evitare che durante la stagione più calda, ve ne sia penuria, e i benefici che ne scaturiranno saranno valsi qualche ora di mancata erogazione. Non è un momento facile per nessuno – chiarisce Giovanni Assenza – e la siccità sta creando danni devastanti in ogni comparto, ma per quanto ci riguarda – conclude l’assessore – stiamo cercando di limitare i disagi sia alla città, sia al comparto agricolo che a quello ricettivo”.