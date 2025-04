Ragusa – I riti della Settimana santa a Ragusa, segnatamente nella città antica di Ibla, costituiscono uno dei periodi più importanti e seguiti dell’anno. In questo 2025, poi, ci sarà una speciale novità con la Via Crucis vivente del 6 aprile. La Settimana santa è stata iscritta nel 2016 nel Registro eredità immateriali della Sicilia, mettendone in rilievo i connotati di un bene prezioso in quanto racchiude in sé aspetti e caratteristiche che tramandano la fede, la devozione e la cultura di un popolo, quello ragusano, in un periodo di spiritualità forte e fervente.

Tutti i riti e le funzioni sono basati sull’adorazione eucaristica delle cosiddette Quaranta ore che si svolgono nella chiesa Madre di Ragusa, il duomo di San Giorgio. Il primo momento, dunque, sarà quello di domenica 6 aprile, ultima domenica di Quaresima, alle 20,30, con la Via Crucis vivente tra i palazzi, le strade e i vicoli della cittadina barocca di Ragusa. Una rappresentazione sacra che ritornerà a ravvivare il cuore dei fedeli. La partenza da via Orfanatrofio, in prossimità di palazzo Di Quattro. I riti, poi, entreranno nel vivo con la Domenica delle Palme che sarà caratterizzata dalla consueta benedizione di palme e ulivi nei pressi del Giardino ibleo. Dal pomeriggio in poi, e per i giorni successivi, si avrà un susseguirsi di oranti processioni e riti tradizionali.