Comiso – Al Teatro Naselli di Comiso arriva un thriller teatrale tra censura e libertà, con uno strepitoso cast composto da Ninni Bruschetta, Claudio Gregori del duo “Lillo e Greg”, Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu. Martedì 8 aprile alle ore 21.00 va in scena “A Mirror – uno spettacolo falso e NON autorizzato”, un’opera teatrale di Sam Holcroft che ha riscosso notevole successo nel West End londinese, e che approda ora in Italia con la regia di Giancarlo Nicoletti.

Lo spettacolo affronta con ironia tagliente temi come la libertà di parola, l’autoritarismo e il potere, e coinvolge attivamente il pubblico in una riflessione profonda sul ruolo dell’arte nella società e sulla sottile linea tra realtà e finzione. Con una interpretazione magistrale, questa compagnia d’eccezione trasporterà il pubblico in una dimensione scenica ambigua, esilarante e coinvolgente. In uno stato distopico in cui il Ministero della Cultura deve approvare tutte le opere d’arte, un gruppo di attori ribelli tenta di mettere in scena una performance clandestina.

Il pubblico viene allora accolto in una sala allestita per un matrimonio, per poi scoprire di essere coinvolto in una messinscena segreta e non autorizzata. In un elettrizzante susseguirsi di ribaltamenti di ruolo e tensioni narrative, attori e spettatori si troveranno a condividere il rischio per questo atto di insubordinazione.

Musiche originali di Mario Incudine. Produzione Altra Scena e Viola Produzioni. “A mirror è uno spettacolo potente che con ironia e intelligenza costringe a riflettere sul rapporto tra politica e arte, tra censura e libertà di espressione – ha commentato Alessandro Di Salvo, presidente dell’associazione La Girandola che cura la programmazione del teatro comisano – Ad interpretarlo un grande cast guidato che con carisma saprà scuotere e conquistare il nostro pubblico”.