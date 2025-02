Modica – Splendida prestazione per Francesco Spampinato alla Prova Zonale Centro-Sud di Qualificazione Assoluta di fioretto maschile a Catania; giunto sul secondo gradino del podio alle spalle dell’atleta delle Fiamme Oro e della nazionale assoluta Damiano Di Veroli. Percorso netto per Francesco fin dai gironi, da dove ne è uscito come numero 2 del tabellone di eliminazione diretta. Superato il turno dei 128 in virtù della posizione di classifica, nel turno dei 64 affrontava in un derby modicano Edoardo Aprile dove faceva valere la maggiore esperienza. Nei 32 avversario lo jesino Vannucci, superato senza problemi per 15/9.

Anche nel turno dei 16 incontro a senso unico contro il frascatano Ciani regolato per 15/5. Ai quarti di finale trovava il pesarese Gai, in un match combattuto, ma sempre condotto con un relativo margine di sicurezza e chiuso per 15/12. Giunto sul podio Spampinato dimostrava di non essere affatto appagato, e contro l’anconetano Adoul rappresentante dell’Aeronautica Militare partiva a mille portandosi sul 6/1 a proprio favore e sfoggiando una prestazione tecnico-tattica di grande livello, gestiva il vantaggio e vinceva per 15/13.

Una medaglia d’argento di spessore, che vale anche la qualificazione per la 2º Prova Nazionale Assoluta. Ottima gara e qualificazione anche per Leonardo Aprile, 8º classificato. Per lui un inizio di gara un po’ ingolfato, con il primo match del tabellone dei 128 in cui si era ritrovato inizialmente in grande svantaggio. Riuscito a recuperare e venire fuori dalla difficile situazione, migliorava notevolmente la propria scherma nei turni successivi.

Dai 64 affrontava tre avversari frascatani: Marino superato 15/10, Genovese 15/14 e Alteri nell’assalto che valeva la finale ad 8 per 15/11. Ai quarti cedeva ad Adoul, un turno prima del possibile derby con Spampinato. Da segnalare la qualificazione raggiunta anche da Fernando Scalora 17º classificato nel fioretto maschile, e da Cecilia Raunisi e Milana Stepovyk nel fioretto femminile. La Stepovyk arrivata ad un passo dalla finale ad 8, fermata dalla marchigiana Vaccarini per 15/13.

Il weekend di gara ha visto anche la serie B2 di spada femminile, con la squadra modicana composta da Sofia Lucifora, Cecilia Raunisi, Beatrice Pisana e Ottavia Iacono sfiorare la promozione nella serie B1 superiore con un 6º posto finale, cedendo nel match decisivo contro il Club Scherna Pescara per 34/45.