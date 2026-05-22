La Polizia di Stato ha organizzato a Ragusa un incontro dedicato alle autorizzazioni per attività d’intrattenimento e pubblico spettacolo. All’iniziativa, svolta all’Auditorium Cartia della Camera di Commercio, hanno partecipato anche i referenti SUAP dei Comuni della provincia e rappresentanti dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto comunicato dalla Polizia di Stato, l’incontro si è svolto presso l’Auditorium Cartia della Camera di Commercio di Ragusa ed è stato dedicato al rilascio dei titoli autorizzativi e all’analisi delle normative che regolano le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e ha coinvolto diversi soggetti istituzionali e professionali del territorio provinciale. Presenti i referenti SUAP dei Comuni della provincia di Ragusa, rappresentanti delle Polizie Locali, l’Ordine degli Ingegneri, altri ordini professionali, associazioni di categoria e operatori del settore.

Nel corso della conferenza sono state affrontate le tematiche legate al quadro normativo vigente e alle procedure amministrative relative alle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle modalità di applicazione delle prescrizioni previste dalla normativa di settore.

Stando alla nota ufficiale, gli approfondimenti hanno riguardato anche le direttive del Ministero dell’Interno già indicate dalla Prefettura di Ragusa ai sindaci della provincia. L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire chiarimenti tecnici e amministrativi sulle procedure autorizzative e sugli adempimenti richiesti per le attività aperte al pubblico.

Come comunicato dalla Polizia di Stato, l’iniziativa è stata inoltre occasione di confronto tecnico-operativo tra istituzioni, professionisti e operatori del comparto.

Secondo quanto riferito nella nota, l’incontro è stato finalizzato a garantire elevati standard di sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo, anche in vista dell’avvicinarsi della stagione estiva.

La Polizia di Stato ha evidenziato che l’approssimarsi del periodo estivo comporterà una intensificazione dei controlli sul territorio provinciale, con particolare attenzione alle attività di intrattenimento e ai locali destinati al pubblico spettacolo.