Le famiglie con ISEE sotto 10.000 euro possono accedere nel 2026 a una serie di bonus e agevolazioni economiche previsti dalla normativa nazionale, secondo quanto stabilito da INPS e Ministero del Lavoro. Le misure riguardano reddito, sostegno al lavoro, utenze domestiche e spese familiari, con impatti diretti sul bilancio delle famiglie a basso reddito.

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) misura la condizione economica del nucleo familiare e determina l’accesso a prestazioni sociali agevolate. Le soglie variano in base al tipo di bonus, con un riferimento centrale intorno ai 10.000 euro, limite che consente di rientrare in molte delle principali misure di sostegno economico.

Secondo INPS, le agevolazioni includono strumenti come Assegno di inclusione, Supporto per la formazione e il lavoro, bonus sociali su luce, gas e acqua, carta acquisti e contributi per servizi educativi. Alcune misure restano accessibili anche sotto soglie più restrittive, come 8.230,81 euro per la carta acquisti o 9.796 euro per il bonus sociale bollette.

ISEE sotto 10.000 euro e accesso ai principali bonus

Il quadro delle misure 2026 conferma la centralità dell’ISEE come parametro di accesso alle politiche sociali. Per i nuclei con redditi più bassi, lo Stato prevede contributi economici mensili, sconti sulle utenze e sostegni legati alla formazione e al lavoro.

Tra gli strumenti principali rientra l’Assegno di inclusione, che secondo le disposizioni INPS è destinato alle famiglie con minori, over 60, persone con disabilità o condizioni di fragilità sociale, con soglia ISEE fino a circa 10.140 euro. L’importo varia in base alla composizione del nucleo e può includere contributi per l’affitto.

Accanto a questo, il Supporto per la formazione e il lavoro prevede un contributo mensile di 500 euro, destinato a soggetti tra 18 e 59 anni impegnati in percorsi di inserimento lavorativo e formazione professionale.

Il sistema dei bonus sociali continua a rappresentare una delle misure più utilizzate. Il beneficio sulle bollette di energia elettrica, gas e acqua viene riconosciuto automaticamente alle famiglie con ISEE inferiore a 9.796 euro, con importi variabili in base alla composizione del nucleo.

Utenze, famiglia e servizi: come cambiano i sostegni

Le agevolazioni non riguardano solo il reddito diretto, ma anche i costi quotidiani. La carta acquisti garantisce un sostegno per spese alimentari e sanitarie a famiglie con bambini piccoli o anziani over 65, con soglia ISEE fissata a 8.230,81 euro.

Per i servizi all’infanzia, il bonus asilo nido prevede contributi fino a 3.600 euro per i bambini nati dal 2024, con importi decrescenti in base all’ISEE. Anche il bonus psicologo, confermato per il 2026, varia tra 500 e 1.500 euro in base alla fascia reddituale.

Sul fronte fiscale locale, il bonus rifiuti consente una riduzione del 25% della TARI per alcune categorie di famiglie con ISEE basso, con soglie differenziate in base al numero di figli.

Il ruolo dell’ISEE nelle politiche di sostegno

L’ISEE non fotografa solo il reddito, ma anche patrimonio mobiliare e immobiliare, composizione del nucleo familiare e condizioni particolari come disabilità o presenza di minori. Questo rende lo strumento centrale per la distribuzione dei bonus sociali.

Secondo INPS e Ministero del Lavoro, la progressività delle soglie consente di concentrare gli aiuti sulle fasce più fragili, modulando importi e requisiti. La soglia dei 10.000 euro resta uno dei principali punti di accesso alle misure più rilevanti del welfare italiano.