Il consiglio comunale di Comiso ha approvato il 21 maggio il nuovo regolamento sulle agevolazioni per sostenere nuove attività imprenditoriali. Secondo quanto comunicato dall’assessore allo sviluppo economico Giuseppe Alfano, il provvedimento punta alla rivitalizzazione economica e sociale del centro storico.

Il regolamento, approvato all’unanimità dal consiglio comunale, prevede la futura pubblicazione di un bando pubblico per l’erogazione di contributi economici e agevolazioni rivolti a micro e piccole imprese.

Secondo quanto dichiarato dall’assessore allo sviluppo economico Giuseppe Alfano, le misure sono destinate all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali nel territorio comunale nei settori dell’artigianato, del commercio, dell’industria, del turismo e dei servizi. Restano escluse le attività finanziarie, assicurative e le attività libero-professionali.

L’obiettivo del regolamento, stando a quanto reso noto dal Comune di Comiso, è favorire la rivitalizzazione economica e sociale del centro storico comunale, contrastare la desertificazione commerciale e incentivare il recupero dei locali sfitti.

Il documento mira inoltre a migliorare la qualità urbana e valorizzare il patrimonio urbano, culturale e produttivo del territorio comunale. Tra le finalità indicate anche il rafforzamento di un tessuto imprenditoriale stabile e coerente con le caratteristiche storiche e funzionali dell’area interessata.

L’assessore Alfano ha spiegato che il regolamento sarà seguito dalla pubblicazione di un apposito bando pubblico con tutti i dettagli relativi alle modalità di accesso alle agevolazioni.

“Tutti i dettagli del regolamento e dei tempi di presentazione delle istanze, saranno a breve pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Comiso, con relative schede di presentazione”, ha dichiarato Alfano nella nota diffusa dopo l’approvazione del provvedimento.

Nella stessa dichiarazione, l’assessore ha rivolto un ringraziamento ai consiglieri comunali per il voto favorevole espresso durante la seduta del consiglio comunale del 21 maggio.

Il regolamento rappresenta uno degli strumenti individuati dall’amministrazione comunale per sostenere la presenza di nuove attività economiche nel territorio e nel centro storico cittadino.