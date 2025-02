Modica – Importanti riconoscimenti anche per Paola Castello e Giancarlo Puglisi nelle commissioni federali. Nella riunione di Consiglio Federale svoltasi a Catania lo scorso weekend i massimi componenti del neo direttivo nazionale hanno effettuato le nomine di diversi organi e commissioni federali che lavoreranno nel quadriennio olimpico. Il maestro Leandro Giurdanella entra ufficialmente a far parte dello staff del Presidente della Federazione Italiana Scherma, dott. Luigi Mazzone, assumendo un ruolo strategico nel nuovo corso della FIS.

Figura di riferimento per la scherma siciliana, Giurdanella ha maturato una lunga esperienza sia come maestro di scherma che nell’organizzazione e promozione dello sport, distinguendosi per il suo impegno nella crescita del movimento schermistico. Il nuovo incarico lo vedrà impegnato periodicamente a Roma, dove seguirà da vicino le attività federali, contribuendo alla realizzazione del programma del Presidente Mazzone e della sua squadra. Giurdanella continuerà comunque a ricoprire anche il ruolo di Vicepresidente del Comitato Regionale Sicilia della FIS, dal momento che la normativa federale non prevede alcuna incompatibilità tra i due incarichi.

A rafforzare ulteriormente la presenza siciliana in ambito federale arriva anche la nomina di Paola Castello all’interno della Commissione Statuto e Regolamenti, un organismo chiave per il funzionamento della Federazione. La Castello già schermitrice del sodalizio modicano, metterà le sue competenze giuridiche al servizio della FIS, contribuendo alla definizione e all’aggiornamento delle normative che regolano il settore.

Altro riconoscimento importante arriva con la nomina del Maestro Giancarlo Puglisi, già referente nazionale per la scherma non vedenti, nella neo costituita Commissione Propaganda Paralimpica. Settore sempre più centrale per lo sviluppo della scherma inclusiva in Italia, ed al centro delle linee programmatiche del presidente Mazzone.

La loro nomina rappresenta un riconoscimento non solo personale, ma anche per la Scherma Modica tutta, realtà di eccellenza che rafforza così il proprio ruolo sulla scena nazionale.