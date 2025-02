Ragusa – “Anche nella città di Ragusa ci si sta muovendo per garantire agli allevatori alle prese con la Blue tongue, brucellosi e tubercolosi di valutare in che modo i fondi destinati dalla Regione come ristori siano riusciti a centrare il proprio obiettivo. La situazione è fluida nel senso che c’è un attento monitoraggio da parte dei Servizi veterinari dell’Asp per evitare che i problemi continuino a fiaccare gli operatori economici della nostra città che si sono trovati a dover fare i conti con questa emergenza”.

Lo dice il consigliere comunale Salvatore Battaglia che sta seguendo con la massima attenzione la delicata vicenda anche con l’obiettivo, se si renderà necessario qualora la situazione dovesse diventare complicata, di informare immediatamente il sindaco e l’assessore comunale al ramo così da adottare le opportune contromisure.

“E’ una fase che deve essere affrontata con gli adeguati strumenti – continua Battaglia – in parte sono arrivati grazie all’azione della Regione, ma è chiaro che occorre monitorare con la massima attenzione tutto ciò che potrebbe accadere. In questo senso è positivo il fatto che sono in arrivo 20.000 dosi di vaccino che, nelle prossime settimane, saranno messe a disposizione delle aziende. Ecco perché la guardia è sempre alta, i confronti con gli allevatori del territorio sono all’ordine del giorno, convinti che questo momento difficile sarà destinato, prima o poi, a passare. Intanto, teniamo botta sino a quando sarà possibile e sino al momento in cui questa emergenza potrà ritenersi contenuta”.