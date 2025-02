Anche per il 2025 sono stati prorogati il Bonus Ristrutturazioni e l’Ecobonus, due importanti agevolazioni fiscali per chi effettua lavori in casa. Tuttavia, è bene essere al corrente delle ultime novità introdotte, soprattutto per quanto riguarda le aliquote di detrazione.

Bonus Ristrutturazioni 2025

Il Bonus Ristrutturazioni consente di detrarre fino a un massimo di 96.000 euro per interventi di ristrutturazione su immobili ad uso abitativo (sia per singole abitazioni, sia per condomini). La detrazione come spiega Confcommercio, è ripartita in dieci rate annuali di pari importo.

Novità 2025:

L’aliquota di detrazione del 50% rimane valida solo per le abitazioni principali.

Per tutti gli altri immobili, lo sconto fiscale scende al 36%, con un tetto di spesa di 48.000 euro.

Importante: Le aliquote continueranno a scendere anche nel 2026 e nel 2027:

2026: 36% per la prima casa e 30% per le altre

2027: 36% per la prima casa e 30% per le altre

Ecobonus 2025

Anche per i lavori di efficientamento energetico degli edifici, l’Ecobonus segue lo stesso schema del Bonus Ristrutturazioni per quanto riguarda le aliquote:

50% per le abitazioni principali e 36% per le altre nel 2025

36% per la prima casa e 30% per le altre nel 2026 e 2027

Novità Importante:

Il Bonus tende e zanzariere, che rientrava nell’Ecobonus con una detrazione del 50% (spesa massima 60.000 euro), non è stato prorogato per il 2025. Sono stati esclusi dagli interventi agevolati la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie a gas, che prima godevano delle stesse aliquote al 50% o al 65% (se abbinate alle valvole termostatiche).