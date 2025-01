Modica – Trasferta insidiosissima per l’Avimecc Modica che domenica pomeriggio sarà di scena a Villa D’Agri sul campo della Rinascita Lagonegro, formazione di grande spessore e in continua crescita che, dall’arrivo in Lucania di coach Kantor punta senza nascondersi più di tanto alle zone altissime della classifica.

In settimana i biancoazzurri guidati dal tecnico Enzo Distefano e il suo staff hanno lavorato per cercare di correggere gli errori commessi nella gara casalinga con Lecce e trovare gli accorgimenti giusti per giocarsi la partita a viso aperto.

“Lagonegro è un ottima squadra – dichiara il vice allenatore dell’Avimecc Modica, Manuel Benassi – ultimamente è forse quella che gioca meglio e sta bene fisicamente. L’arrivo di Kantor come allenatore ha sicuramente dato loro più credibilità e solidità in ogni reparto.

Domenica contro Lecce la squadra non ha espresso la sua migliore pallavolo – sottolinea – con i primi due set giocati sottotono, nonostante questo siamo riusciti a riprendere la partita contro un sestetto ben disposto e un agonismo stentato all’inizio, ma alla fine ci ha condannato solo qualche episodio nel tie break. Non siamo stati contenti della prestazione e del risultato, ma in ragazzi si sono messi subito a lavoro per cercare di rifarsi già dalla prossima partita. Per provare a fare bene a Lagonegro – continua – dobbiamo ripartire dal terzo set con Lecce e di quanto di buono abbiamo fatto, perchè questo gruppo ha le capacità di archiviare subito tutto e ripartire ed è quello che bisogna fare per affrontare una trasferta delicata come quella di Lagonegro. Abbiamo margini di miglioramento in ogni reparto – conclude Benassi – e lo abbiamo dimostrato con prestazioni di alto livello che poi magari non siamo riusciti a ripetere nella partita successiva. Bisogna lavorare per far si che questa crescita del gruppo sia costante, sappiamo che non sarà facile anche perchè il livello della serie A3 in questi anni si è alzato di molto, ma noi abbiamo la massima fiducia nel gruppo e dobbiamo cercare di dimostrarlo sempre”.

Tra i più motivati del gruppo è senza dubbio il palleggiatore brasiliano Pedro Putini che avrà il compito di innescare le bocche di fuoco dei biancoazzurri.

“In questo girone di ritorno – dichiara il regista dell’Avimecc Modica – Lagonegro è la squadra che ha fatto meglio di tutti e secondo me è la squadra che è cresciuta di più. Noi dobbiamo affrontarla con il massimo rispetto e lottare su ogni pallone per cercare di portare a casa più punti possibili. Per noi -continua – tutte le partite saranno delle finali, perchè siamo a un punto della stagione in cui quando giochiamo con squadre di alta classifica come Lagonegro dovremo guardare avanti e cercare di avvicinarle, ma quando giochiamo con squadre che ci stanno dietro dobbiamo guardare verso il basso e provare a non farle avvicinare a noi. Lagonegro è uno dei campi più difficili e per provare a far punti dobbiamo subito entrare in partita mentalmente e cercare di portare a casa ogni set sin dall’inizio. Questo squadra può crescere ancora – conclude – e lo abbiamo dimostrato anche nel momenti difficili quando non siamo stati al completo e proprio in questi frangenti abbiamo dimostrato la forza del gruppo”.