Modica – “Migliore collocazione per il Mercatino dell’Antiquariato che resta nel centro storico di Modica, la seconda e ultima domenica di ogni mese. Dopo un incontro con la nostra Polizia locale e il suo comandante, Rosario Cannizzaro, i responsabili dell’organizzazione del mercatino e delle associazioni che curano questo importante evento, abbiamo deciso, per garantire maggiore sicurezza al transito pedonale e snellire quello veicolare e per risolvere alcuni problemi di carattere logistico che si erano venuti a creare con la precedente sistemazione delle bancarelle all’ingresso di largo Pluchino, di stabilirne il nuovo posizionamento tra l’intersezione di via Conceria e via Gallo e tra l’intersezione di via Crollalanza e via Diego Matarazzo, con la possibilità di fruire anche di alcuni spazi nella parte finale della piazzetta.

La grande disponibilità di parcheggi in viale Medaglie d’Oro compreso il multipiano di Largo Gramsci che è gratuito la domenica e i festivi, consentirà di potere fruire meglio del mercatino per quanti vogliono visitarlo. Leggere modifiche saranno anche apportate al traffico veicolare in zona”