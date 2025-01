La Regione Siciliana ripropone anche per il 2025 lo “Straccia Bollo”, un’opportunità per i residenti di mettersi in regola con il pagamento del bollo auto scaduto senza incorrere in sanzioni e interessi.

Cos’è lo Straccia Bollo Sicilia 2025?

Lo “Straccia Bollo” è una misura che permette ai contribuenti siciliani di regolarizzare la propria posizione relativa alla tassa automobilistica regionale per gli anni compresi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023. Grazie a questa agevolazione, è possibile pagare l’importo originario del bollo, senza l’aggiunta di sanzioni e interessi di mora.

Chi può usufruire dello Straccia Bollo?

L’agevolazione è rivolta a tutti i residenti in Sicilia che non hanno pagato il bollo auto per uno o più anni nel periodo 2016-2023. Non sono previsti requisiti specifici di reddito o di altra natura.

Scadenza per aderire allo Straccia Bollo:

Per usufruire dello “Straccia Bollo”, il pagamento deve essere effettuato entro il 30 aprile 2025.

Altre agevolazioni previste (non specificamente per lo “Straccia Bollo”):

Oltre allo “Straccia Bollo”, la Regione Siciliana prevede altre agevolazioni sul pagamento del bollo auto, che però non sono direttamente collegate alla sanatoria delle annualità pregresse. Si tratta di sconti ed esenzioni per determinate categorie di veicoli (auto storiche, veicoli per disabili, veicoli elettrici, GPL, metano, ibridi o a idrogeno) e, in passato, erano previsti sconti anche per chi era in regola con i pagamenti e per chi attivava la domiciliazione bancaria. È importante verificare le disposizioni regionali aggiornate per l’anno 2025 per conoscere nel dettaglio queste ulteriori agevolazioni.

Come Pagare il Bollo Auto con lo Straccia Bollo:

Per mettersi in regola con il bollo auto usufruendo dello “Straccia Bollo”, sono disponibili diverse modalità di pagamento: