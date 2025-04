Chiaramonte Gulfi – La Pasqua è passata. E, come sempre, a Chiaramonte Gulfi l’attenzione sarà da adesso in poi tutta incentrata sulla domenica della Divina Misericordia o in Albis, come si diceva una volta. Stanno per prendere il via, infatti, le giornate dedicate a Maria Santissima di Gulfi. L’intera cittadina si stringerà attorno alla “Patrona principale e Regina”. Già a partire da oggi, venerdì 25 aprile, quando, dopo la celebrazione eucaristica delle 12,30 presieduta dal vicario parrocchiale, il sacerdote Francesco Mallemi, alle 13,30, nel santuario che ospita il venerato simulacro, sarà animato il rito della “Svelata”.

Stiamo parlando di un momento caratteristico, quello della preparazione, che anticipa l’uscita della domenica successiva alla Pasqua, che cade quest’anno il 27 aprile, quando la statua della Madonna lascerà il Santuario per raggiungere la chiesa Madre, dove resterà per nove giorni. Un rito che si ripete da circa quattro secoli e che è caratterizzato dall’accoglienza che il centro montano, a seguito della tradizionale “salita”, riserva alla sua Patrona. Sempre venerdì, al santuario, è prevista, alle 19, un’altra santa messa così come, sempre allo stesso orario, un’altra celebrazione eucaristica si terrà nella chiesa di San Filippo.

Sabato, invece, vigilia della Salita, alle 12,30, nel santuario, ci sarà la catechesi e la benedizione dei portatori a cui seguirà il pranzo. Alle 15 è in programma il XV speciale “W Maria – Storia, curiosità e tradizione” in diretta radiotelevisiva su Radio Telelocale e sulla pagina Fb oltre che su radiotelelocale.it. Si continua alle 18 nella chiesa di Santa Teresa con l’inaugurazione della mostra degli elaborati del concorso scuole.

Alle 19, poi, al santuario, ci sarà la celebrazione eucaristica per gli iscritti alle messe perpetue mentre sempre alle 19, ma nella chiesa di San Filippo, è in programma un’altra santa messa. Tutti momenti preparatori in vista della domenica “Della divina misericordia (in Albis) che sarà caratterizzata dalla 381esima salita della Madonna e dalla giornata dei portatori. Il solenne novenario si terrà dal 28 aprile al 6 maggio. A occuparsi della ulteriore diffusione mediatica dell’evento l’impresa Gali group trasporti e logistica di Ispica che ha voluto puntare l’accento sul forte aspetto identitario di questa celebrazione, definita un “momento di importante festa per la cittadina di Chiaramonte che merita, dunque, di essere evidenziato come è doveroso”.