Vittoria – Con l’ordinanza di Protezione civile Ocdpc n.1007/2023, il Comune di Vittoria chiude l’anno con una grande notizia che ha a che vedere con i lavori di mitigazione, appena avviati, del rischio frana in prossimità di Baia Dorica, a Scoglitti, tra le vie Madrid e Parigi. A darne comunicazione l’assessore comunale ai Lavori pubblici e alla Protezione civile, Giuseppe Nicastro, il quale ricorda che l’area è altamente pericolosa e che già in precedenza era stato portato a compimento, nell’arco di un anno, un primo stralcio di interventi. “E però – sottolinea l’assessore Nicastro – ci siamo accorti che il rischio e la pericolosità ancora incombono per cui ci siamo subito adoperati per ottenere ulteriori finanziamenti della Protezione civile che sono arrivati grazie a un progetto specifico messo in piedi dai nostri uffici finalizzato alla sistemazione e al ripristino dell’asse viario oltre alla messa in sicurezza del muro esistente che confina tra la strada e il lungomare.

Ci daremo da fare per risanare tutte le parti che sono ammalorate e altresì creare delle opere che fungano da difesa, da protezione della stessa, attraverso la creazione di una sorta di mantellata con dei massi di dimensioni abbastanza grandi. Opere, insomma, che non fanno altro che difendere la costa dal moto ondoso del mare e dall’azione meccanica dell’acqua. Viene attivato un sistema di drenaggio per attivare una sorta di filtro, un ruscellamento delle acque meteoriche e di quelle marine così da evitare problemi. Poi, è previsto il ripristino della carreggiata, delle opere stradali che riguardano in particolare il marciapiede in quanto lo stesso è tutto dissestato E poi, chiaramente, sono comprese le azioni di ripristino di tutto l’impianto della pubblica illuminazione e anche soprattutto lo smaltimento delle acque delle acque bianche”.

“Per la giunta guidata dal sindaco Aiello, che ringraziamo sempre per la sua attenzione – continua l’assessore Nicastro – si tratta di un ennesimo segnale positivo sul fronte del recupero di fondi esterni. Abbiamo partecipato a un bando specifico, dopo averne monitorato l’andamento, che ci ha consentito di ottenere i finanziamenti necessari. Ora abbiamo aggiudicato i lavori e siamo pronti, dunque, ad aprire quest’altro cantiere che testimonia un grande successo dell’operatività dell’amministrazione comunale. Come assessore ai Lavori pubblici e alla Protezione civile mi ritengo orgoglioso di potere fare parte di questa azione di ricostruzione della città che il sindaco Aiello sta portando avanti. Siamo l’unica amministrazione comunale che è tornata a occuparsi delle vere e proprie problematiche di Scoglitti e della tutela dei cittadini e della loro sicurezza. Ringraziamo il rup, Chiara Garofalo, il supporto al rup, Giuseppe Ricca, e ancora Pina Bongiorno dell’ufficio Gare e Lucia Panasia che occupa un ruolo più specificamente amministrativo. E, naturalmente, dulcis in fundo, un ringraziamento va all’architetto Rosario Cultrone, dirigente della Cuc. In questo contesto, anche nella qualità di assessore alla Protezione civile, ho animato un intervento che spero continui a portare buoni frutti per il nostro territorio comunale così come accaduto di recente”.