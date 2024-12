Cresce l’attesa per il Capodanno in Musica in programma in piazza Duomo a Catania e in diretta su Canale 5. Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito per una capienza massima in piazza Università di 8mila persone e in piazza Duomo di 7600 persone. A presentare la serata sarà la fantastica Federica Panicucci.

Tra i cantanti che si esibiranno nel palco in piazza Duomo ci saranno sia cantautori che hanno fatto la storia della musica italiana sia i più giovani che sono emersi sulle scene negli ultimi anni. Nel lunghissimo elenco figurano Gigi D’Alessio, Marco Masini, Paola & Chiara, Umberto Tozzi, Spagna, Riccardo Fogli, Riki, LDA, Alberto Urso, Baby K, Berna, Cioffi, El Ma, Grelmos, I Desideri, Ludwig, Mida, Mietta, Paolo Meneguzzi, Vida Loca. Ci sarà pure la partecipazione speciale dei ragazzi della scuola di “Amici”. La regia è affidata a Luigi Antonini.