Ragusa – Il 19 dicembre alle 11.00, il Vescovo Mons. Giuseppe La Placa ha officiato presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa la messa per la preparazione alla Festa del Santo Natale per le Forze di Polizia della Provincia. Alla solenne celebrazione, concelebrata dai cappellani delle Forze di Polizia presenti, hanno partecipato: il Prefetto e il Questore della Provincia di Ragusa, i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, i Comandanti della Capitaneria di Porto di Pozzallo, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale di Ragusa.

Hanno partecipato altresì i vertici e le massime Autorità civili provinciali e locali, i rappresentanti delle Associazioni Nazionali di tutte le Forze di Polizia, le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno nonché gli operatori di tutte le Forze di Polizia con i loro familiari.

Nella Sua omelia, il Vescovo di Ragusa ha voluto ringraziare tutte le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano; inoltre ha evidenziato la necessità di un ritorno all’autenticità del Natale in un’epoca di secolarizzazione e di guerre. Mons. Pennisi ha poi invocato una benedizione per gli appartenenti alle forze di polizia nell’espletamento dell’alta e nobile missione di operatori di pace.

Il Cappellano della Polizia di Stato, Don Giuseppe Ramondazzo, ha ringraziato il Vescovo a nome dei Dirigenti, dei Comandanti e dei Cappellani delle altre Forze di Polizia presenti per aver consentito questa occasione di incontro per lo scambio degli auguri di Santo Natale chiedendo inoltre una benedizione per gli appartenenti alle forze dell’ordine e per le loro famiglie.