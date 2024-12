Ragusa – Da lunedì 16 dicembre il servizio di trasporto pubblico urbano a Ragusa, gestito da Etna Trasporti, è stato ulteriormente migliorato con l’introduzione di nuove fermate pensate per collegare in modo più efficiente i punti strategici della città. L’Ospedale Giovanni Paolo II e il Centro Commerciale Ibleo saranno al centro di queste modifiche, che mirano a rendere i trasporti pubblici una vera alternativa ai mezzi privati. Nel dettaglio, sono varie le linee del servizio urbano che sono state rimodulate per garantire una copertura più ampia e funzionale. La Linea 1, per esempio, include ora fermate strategiche in via Archimede, nei pressi del Centro Anziani, e in corso Mazzini, migliorando l’accesso a servizi essenziali come la Farmacia Guccione in via Carducci.

Altre modifiche hanno riguardato la Linea 6 e la Linea 9, che collegano appunto in modo più diretto l’Ospedale Giovanni Paolo II attraverso fermate in via Sergio Ramelli, nelle vicinanze delle Scuole Munari, e in via Occhipinti, accanto alla Parrocchia Maria Regina. Un ulteriore intervento significativo è stato apportato alla Linea 7, che ora serve punti nevralgici della città, tra cui via Archimede, viale dei Platani e via Magna Grecia, sedi della Scuola dello Sport e della piscina comunale. Questo collegamento prosegue verso via Mariano Rumor, nei pressi del Palaminardi, e via Enrico Berlinguer, dove si trovano sia l’Istituto Comprensivo Berlinguer che gli uffici del Catasto. Anche il Centro commerciale Ibleo è stato incluso nella rete grazie alla Linea 8, che introduce un collegamento diretto in transito su via G. Leone, proseguimento di viale delle Americhe. Questo servizio, operativo in quattro orari giornalieri, offre una soluzione comoda per chi desidera raggiungere una delle principali mete dello shopping cittadino senza dover utilizzare l’auto.

L’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri, ha spiegato come il progetto si inserisca in una visione più ampia di città interconnessa, sostenibile e accessibile a tutti. “Pensiamo al trasporto pubblico come a uno strumento per migliorare la qualità della vita. Collegare meglio ospedali, scuole, centri sportivi e aree commerciali significa aiutare i cittadini a vivere la città in modo più semplice e inclusivo”, ha sottolineato. Oltre al miglioramento della rete, l’Amministrazione comunale, su input del sindaco Peppe Cassì, sta lavorando per ripristinare paline e pensiline, già oggetto di una richiesta di intervento alla ditta responsabile, e per progettare ulteriori linee che possano rispondere alle crescenti esigenze della cittadinanza.

Questi interventi, come ribadito dall’assessore Gurrieri, rappresentano un passo importante verso una città più vivibile, dove il trasporto pubblico non è solo un servizio, ma uno strumento per favorire la sostenibilità e l’inclusione. Anche i collegamenti con Ragusa Ibla hanno ricevuto di recente particolare attenzione: nei fine settimana e nei giorni festivi è già operativo un servizio potenziato di navette, attive dalle 16:00, per consentire a cittadini e turisti di visitare il centro storico in modo comodo, soprattutto durante il periodo natalizio. Per informazioni dettagliate sugli orari e sulle nuove fermate, è possibile consultare il sito ufficiale di Etna Trasporti o utilizzare l’app RagusaBus.