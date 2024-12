Venerdì nel Palazzo Zanca di Messina la Scuola, eccellenza siciliana, che è anche Centro nazionale per l’Autonomia di ciechi e ipovedenti, ha consegnato cinque cani e nove bastoni bianchi nel corso di una emozionante cerimonia alla presenza del sindaco peloritano Federico Basile e dell’assessore ai Servizi sociali, Alessandra Calafiore, e della vicepresidente nazionale dell’Unione ciechi e ipovedenti, Linda Legname. Il presidente del Centro, Giuseppe Vitello, “L’orgoglio di essere utili alla Società”.

“Siamo orgogliosi di essere utili alla Società, perché un cane guida cambia la vita ai disabili visivi così come anche quel bastone bianco che dona autonomia”.

Lo ha detto Giuseppe Vitello, presidente di quel Centro Helen Keller di Messina che ieri, nel corso di una cerimonia nel Palazzo Zanca alla presenza di Linda Legname, vicepresidente nazionale dell’Uici ed ex presidente della Scuola, e naturalmente del sindaco Federico Basile, ha consegnato ad altrettanti ciechi e ipovedenti cinque cani guida e nove bastoni bianchi.

L’Helen Keller è un importante centro dedicato alla formazione e all’addestramento di cani guida per persone non vedenti o ipovedenti nato a Messina per volontà dell’Uici e per scelta di alto profilo socio-politico della Regione Siciliana grazie alla Legge Regionale 4 del 30 aprile del 2001.

La Scuola ha come obiettivo principale quello di migliorare l’autonomia e la qualità della vita delle persone con disabilità visiva, fornendo loro cani guida addestrati che possano aiutarle a muoversi in sicurezza e a vivere con maggiore indipendenza. Ma l’Helen Keller non è solo cani ed è per questo che è stato elevato a Polo nazionale per l’autonomia dei disabili visivi.

I cinque cani consegnati ieri rispondono ai nomi di Belle, Trilly, Melon, Vookie e Joy e da oggi faciliteranno la vita a Marina Anastasi, Manuela Benvenuti, Gaia Di Ponzio, Marta Palermo, Tiziana Paolone.

La cerimonia di consegna, alla quale hanno partecipato anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore, i deputati regionali Antonio De Luca e Calogero Leanza e il direttore del Centro Regionale Hellen Keller Fabrizio Zingale, ha avuto momenti emozionanti. Così come quella della consegna dei bastoni bianchi a Salvina Butticè, Luigi Casuccio, Venera De Campo, Salvatore Filetti e Antonella Fausciana, questi ultimi marito e moglie, e poi Rosanna Lunardo, Graziella Merenda, Erika Proietto, Cristian Tranchita.

Presenti alla cerimonia anche i presidenti dei consigli provinciali dell’Uici di Messina, Costantino Mollica, anche vicepresidente dell’Helen Keller, di Caltanissetta Alessandro Mosca, che fa parte del Cda della Scuola, e di Siracusa Carmelo Fangano. C’era anche l’altro il consigliere d’amministrazione della struttura regionale, Ignazio Grillo. E c’erano anche una rappresentanza dell’Istituto comprensivo Alessandro Manzoni e un’altra del Lions Club Messina Ionio con la presidente Mariangela Giammella, Francesco Freni Terranova, past president del distretto Lions Sicilia e Maria Francesca Scilio, presidente della Terza circoscrizione dell’Associazione.

E a dimostrazione dell’importanza del supporto delle forze vive del territorio, c’era anche Aurelio Verzera, presidente della Fondazione Ferretti, sostenitrice dell’Helen Keller.