Si chiama ‘Grazie per la domanda’ il nuovo spettacolo di Pierluca Mariti che sarà in Sicilia tra gennaio e febbraio 2025. Lo spettacolo è previsto per venerdì 31 gennaio 2025 al teatro Metropolitan di Catania e sabato 1 febbraio al teatro Golden di Palermo. Inizio previsto per le ore 21:00. Lo show è realizzato da Savà Produzioni Creative ed arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo. Pierluca Mariti, conosciuto online anche come piuttosto_che, torna a teatro con un monologo comico dopo il tour del suo primo spettacolo ‘Ho fatto il Classico’, che tra il 2022 e il 2023 ha raggiunto le cinquanta repliche con innumerevoli sold out tra Italia ed Europa. Pierluca è finalmente andato in terapia, ed è mai possibile che certe riflessioni le tenga solo per le quattro mura dello studio dello psicologo? Ma quando mai…Grazie per la domanda è un viaggio attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Tra stress da vita adulta e ricordi di infanzia, dinamiche familiari senza tempo e nuove sfide per un artista in ascesa, tentativi di cambiare e consapevolezze di doversi accettare per come si è, Pierluca prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non porta sugli schermi dei social. “Se Ho fatto il Classico era un percorso nella letteratura alla ricerca di una chiave di attualità dopo due anni di pandemia e nuova normalità, – spiega l’artista – Grazie per la domanda è invece un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti”: finalmente Pierluca fa il suo ritorno sul palco, atteso da tempo. Almeno da lui medesimo. I biglietti sono già disponibili online su ticketone e nei circuiti locali autorizzati.

Chi è Pierluca Mariti

Comico romano classe 1989, ha un passato da giurista pentito (stando a una sua definizione) e manager in una multinazionale. Alla soglia dei trent’anni, poco prima della pandemia, ha deciso di rispolverare la sua mai sopita passione, l’intrattenimento, prima con la stand up comedy, poi sul proprio profilo Instagram @piuttosto_che.

Nel 2021 ha portato il monologo ‘È da femmina!’ al TedX di Ferrara e, da agosto dello stesso anno, il suo spettacolo comico ‘Ho fatto il Classico’ in un lungo tour sempre sold out che ha toccato anche le maggiori città europee.

A settembre 2023 è uscito il suo primo romanzo, ‘Niente di che’, edito da Rizzoli. Le foto in allegato sono di Francesco Margutti_Photomovie.