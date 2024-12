Ragusa – Domani, anche a Ragusa, è la giornata clou per quanto riguarda i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, regina e patrona della Regione siciliana. Le sante messe, nel giorno della solennità, sono in programma alle 8, alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12. Tra le iniziative ricreative, da segnalare, alle 10, l’ottavo trofeo Maria Ss. Immacolata di ping pong e calcio balilla che si terrà presso il centro di accoglienza di piazza Chiaramonte a cura del Csi di Ragusa. Alle 16 è in programma la sfilata dei Tamburi imperiali di Comiso per le seguenti vie: interno Giardino ibleo, corso XXV aprile, piazza Pola, corso XXV aprile, piazza Duomo, corso XXV aprile, piazza Pola, via Orfanatrofio, via delle Suore, piazza Chiaramonte.

Alle 17 ci sarà la solenne santa messa presieduta dal parroco, il sacerdote Giuseppe Antoci, con adesione, impegno e tesseramento degli iscritti all’Azione cattolica delle parrocchie San Giorgio e San Tommaso apostolo, animata dalla Schola cantorum diretta da Salvatore Tribastone, all’organo il maestro Luca Occhipinti. Alle 18 prenderà il via la solenne processione con il simulacro di Maria Santissima Immacolata per le seguenti vie: chiesa di San Francesco all’Immacolata, piazza Chiaramonte, via delle Suore, via Orfanatrofio, piazza Pola, corso XXV Aprile, piazza Duomo, via Maria Paternò Arezzo.

E, ancora, l’itinerario proseguirà lungo via Ten. Distefano, via XI Febbraio, via del Mercato, piazza Repubblica, via del Mercato, Largo Camerina, via Conte Cabrera, piazza Duomo, corso XXV Aprile, piazza Pola, corso XXV Aprile, piazza Odierna, via Giardino, via Ten. La Rocca, via delle Suore, piazza Chiaramonte e rientro nella chiesa di San Francesco all’Immacolata. La processione sarà accompagnata dal corpo bandistico San Giorgio Città di Ragusa, patrocinato dal Comune di Ragusa.