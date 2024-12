Vittoria – La città di Vittoria continua a mettersi in rilievo in ambito nazionale. L’assessore ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, su delega del sindaco, Francesco Aiello, accompagnato dal dirigente della Cuc, Rosario Cultrone, ha partecipato al Festival diffuso della rigenerazione urbana tenutosi a Roma nello splendido scenario del Palco della musica. “Sono orgoglioso – dice Nicastro – di avere rappresentato, grazie al sindaco Aiello, la mia realtà urbana in un contesto così prestigioso come quello del festival che punta a valorizzare e a raccontare la forte capacità progettuale delle città italiane, in particolare quelle intermedie.

Venti le città italiane rappresentate e tra queste anche Vittoria. E non è cosa da poco. Abbiamo illustrato le opere compiute con riferimento agli interventi sul lungomare di Scoglitti e alla progettazione legata al secondo stralcio. Davvero una bella emozione e soprattutto un motivo di soddisfazione per la Giunta a guida Aiello. Direi che abbiamo ottenuto un grande riconoscimento unitamente alle altre città partecipanti. Tutto questo ci porta a proseguire lungo la stessa lunghezza d’onda. Continueremo a operare per portare ancora altre opere pubbliche in città così come accadrà durante il 2025 quando vedremo i frutti di un duro e impegnativo lavoro. Direi che siamo davvero contenti per l’attività che finora è stata svolta.

Ringrazio ancora una volta il sindaco, il dirigente dell’ufficio e il dirigente della Cuc e, naturalmente, tutti i componenti dell’ufficio che, sotto il coordinamento del sottoscritto, si sono adoperati in maniera sinergica affinché potessero arrivare i risultati sperati. E il riconoscimento che abbiamo ottenuto come città di Vittoria è un passo senza dubbio molto importante lungo questa direzione”.