Modica – “Migliore occasione per annunciare una grande novità che riguarda il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica, non poteva che essere l’apertura di ChocoModica”. A dichiararlo con orgoglio, Nino Scivoletto, direttore CTCM. “Il Ministero, accogliendo la nostra richiesta presentata lo scorso 25 novembre, a fronte della registrazione presso il notaio della costituzione del nuovo Consorzio lo scorso 21 novembre, ha ieri registrato il riconoscimento del nostro Consorzio attribuendogli tutte le funzioni che la legge prevede. Credo che meglio di così non potevamo cominciare!”.

Con questa bella notizia per la Città di Modica e il taglio del nastro alla presenza anche dell’Assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Barbagallo, si è dato il via al ChocoModica – La città di cioccolato.

Dopo la piantumazione simbolica di un albero presso il Giardino dei Giusti, a cui ne seguiranno altri 35 con l’ausilio della Forestale e dell’Istituto Agrario Grimaldi, per compensare anticipatamente il danno ambientale provocato dall’evento, questa mattina presso l’ex convento del Carmine, si è dato il via alla nuova edizione dell’evento dedicato all’eccellenza modicana.

A rendere “magico” il momento, la musica dell’Orchestra d’Archi del Liceo Musicale “G. Verga” all’interno di ChocoLab e la coreografia del Corpo di Ballo del Liceo Coreutico “G. Verga” di Modica sul palco in piazza Matteotti.

Da oggi sino all’8 dicembre, un ricco programma di appuntamenti toccherà momenti di degustazione, eventi culturali, spettacoli musicali e di intrattenimento per celebrare il Cioccolato di Modica igp. Una edizione dedicata ai bambini, alle famiglie ma che appaga anche le esigenze degli adulti con iniziative lungo tutto il centro storico.

“Se il nostro cioccolato è il protagonista, il re di questa ‘tre giorni’, la vetrina di ChocoModica sarà la casa anche di altre eccellenze del territorio. – dichiara il sindaco, Maria Monisteri – Tre giorni di festa, di arte, di cultura e di spettacolo. Tre giorni la cui radice è la sinergia fra le istituzioni: dalla Regione al Libero Consorzio Comunale e alla Camera di Commercio sino al nostro Ente.

E in uno a questo circolo virtuoso condiviso, il contributo più che fattivo dell’imprenditoria modicana. ChocoModica 2024 è la tangibile dimostrazione di come insieme si possa produrre e realizzare tanto e bene. Avere l’IGP a marcare il prodotto brand della nostra Città, è un onore. Ma anche un onere che ci spinge a fare sempre meglio ed a volere guardare oltre. Mai come quest’anno, insieme al CTCM, le istituzioni giochiamo di squadra per raggiungere l’obiettivo. E di fronte ad eventi di così ampio richiamo come ChocoModica, fare squadra è essenziale”.

L’on. Abbate sottolinea che – “E’ un’edizione particolarmente significativa quella di quest’anno poiché diamo virtualmente il via al 2025 che sarà l’anno della Sicilia come Regione Europea della gastronomia, prima in Italia a ricevere questo prestigioso riconoscimento. Non a caso l’edizione 2024 di ChocoModica vedrà la presenza di svariati altri prodotti siciliani di grande tradizione e certificati. Tra di essi la “scaccia” per la quale stiamo lavorando in direzione di un percorso che ricalchi quello fatto dal cioccolato di Modica. Come Regione crediamo fermamente nell’importanza dell’enogastronomia come volano di sviluppo turistico ed economico, ed è per questo che non possiamo farci sfuggire un’occasione come quella che ci porterà il 2025. Siamo stati accanto all’Amministrazione Comunale e all’Organizzazione di ChocoModica che come sempre porterà in città decine di migliaia di visitatori, come confermato dai numeri delle strutture ricettive che da settimane fanno registrare il tutto esaurito”.

Showcooking e degustazioni si alterneranno secondo calendario, tra l’ex convento del Carmine per ChocoLab con la Fabbrica di cioccolato, l’atrio comunale per Atrio del Gusto dove all’interno sarà possibile incontrare i Consorzi di Tutela Iblei e degustare i loro prodotti; Fondazione Grimaldi per ChocoCibus Avimecc con 11 cuochi dell’APCI e la Società Operaio di Mutuo Soccorso per il Winw&Spirits and ChocoPairing.

Per partecipare a questi ultimi due eventi è possibile prenotarsi alla mail modica@onav.it o al numero di telefono 334 6124105 e acquistare i biglietti all’interno della Società Operaia di Mutuo Soccorso durante la tre giorni.

Immancabili i momenti culturali come CineCiok con la proiezione di film food di tutto il mondo a cura dell’Igcat che ha scelto la città di Modica per l’esclusiva; ChocoBook con la presentazione del libro di Grazia Dormiente Omaggio a Giuseppe Leone e del primo libro della giornalista Valentina Raffa, Assurdo ma vero; ChocoArt con tre scultori per tre altorilievi in cioccolato. E ancora, spettacoli circensi e di artisti di strada, balli, musica live e dj set per allegreranno la tre giorni di festa.

L’intero programma è visionabile sul sito internet www.chocomodicaofficial.it

Per raggiungere il centro storico di Modica è stato messo a disposizione un bus navetta con partenza da diversi punti della Città. Inoltre due treni finanziati

dall’assessore regionale al Turismo, partiranno alla volta di Modica da Caltanissetta e Catania per un complessivo di 500 posti. La manifestazione si avvale dell’alto patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, Sovranità alimentare e Forestale, cresce ad ogni edizione grazie al supporto della Regione Siciliana, segnatamente all’assessorato regionale all’Agricoltura, dell’ARS, degli Enti locali nonché dei privati, come Avimecc, Cupra – Comer Sud, Coop Alleanza 3.0 gruppo Radenza, Prima Classe, Voltaiko, Innaqua piscine e Sais Autolinee.