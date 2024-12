Modica – Cresce l’attesa in casa Avimecc Modica per il match casalingo di domenica prossima al “PalaRizza” dove i “Galletti” di Enzo Distefano, reduci da tre vittorie consecutive riceveranno la visita della BCC Tecbus Castellana Grotte. La gara avrà inizio alle 18 e sarà valida per la nona giornata del campionato di serie A3. Il sestetto pugliese, occupa la terzultima posizione della classifica del girone Blu ed è reduce dalla netta sconfitta casalinga con Reggio Calabria e arriverà nella Città della Contea per riscattarsi e provare a mettersi alle spalle un periodo poco felice che li ha fatti scivolare nelle retrovie della graduatoria.

Chillemi e compagni, tuttavia, hanno voglia di continuare la striscia positiva e a sfruttare il buon momento di forma che il gruppo sta attraversando consapevoli che non bisogna guardare la classifica dei pugliesi che tutti considerano tra le migliori squadre del girone.

“Rispetto all’inizio del campionato stiamo vivendo un ottimo momento – dichiara Manuel Benassi – il gruppo è in crescita e aver vinto a Sabaudia in quel modo è stata una ulteriore iniezione di fiducia per i ragazzi e consapevolezza dei nostri mezzi. Castellana è una signora squadra che non sta vivendo un buon momento e a maggior ragione bisogna affrontare con la massima attenzione. Noi – continua – abbiamo il difficile compito di confermarci e mantenere l’andamento perchè sebbene vincere le partite fa morale e la sicurezza per affrontare anche la settimana e i prossimi impegni con serenità vedo che il gruppo si sta allenando veramente con impegno e la massima dedizione e questo fa in modo che le partite possono essere affrontate in una certa maniera. Questo gruppo ha sicuramente ancora margini di miglioramento perchè è composto principalmente di uomini, anche se alcuni ragazzi per la prima volta che giocano insieme, poi l’ingresso nel roster di Padura Diaz, inoltre, ci ha dato quel qualcosa in più che magari a inizio mancava ma -conclude il vice allenatore dell’Avimecc Modica – umanamente questa squadra ha tanto da dare e questo va alla pari anche con l’aspetto tecnico”.

La squadra è pronta a continuare a lottare per crescere e tutti sono concentrati sulla partita con Castellana Grotte che essendo la prossima è la più importante del momento.

“Queste tre vittorie consecutive – spiega Vincenzo Nastasi – sicuramente ci hanno ridato morale e una boccata d’aria in classifica rispetto a dove eravamo quattro settimane fa. Stiamo in una buona condizione fisica e mentale, ma sappiamo che domenica al “PalaRizza” arriverà Castellana squadra che farà di tutto per portare a casa punti perchè si trova in una situazione di classifica che nessuno si aspettava perchè è una squadra costruita per fare bene, ma che ora è in difficoltà, ma noi ci stiamo allenando bene e stiamo sudando in ogni allenamento per dare il massimo. Il nostro – continua – è un gruppo che può ancora migliorare perchè non ci siamo posti nessun limite.

Nel momento in cui ci siamo trovati in difficoltà nelle prime quattro giornate sapevamo che si trattava di un passaggio a vuoto dovuto a tanti fattori, ma non abbiamo cercato alibi e dato sempre il massimo e nostri miglioramenti si notano giorno dopo giorno, settimana dopo settimana allenamento dopo allenamento e le tre vittorie consecutive ce ne danno atto. Noi aspettiamo sempre il nostro pubblico al “PalaRizza” che è stato sempre numeroso e ci ha dato sempre una grossa mano. A parte la vittoria con Lagonegro non abbiamo ottenuto risultati in casa, ma da ora in poi ce la metteremo tutta per continuare su questo trend. Sappiamo che Castellana è una squadra attrezzata per stare nelle zone alte della classifica, con l’infortunio di Zornetta avranno qualcosa in meno, ma pare che la dirigenza abbia già preso il suo sostituto, quindi dobbiamo scendere in campo agguerriti dal primo punto sapendo che loro verranno a Modica per dare il massimo e provare a portare a casa la vittoria”.