Ragusa – Il senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, ieri ha incontrato i vertici della Cna di Ragusa per un confronto ad ampio raggio sulle politiche per le imprese messe in campo dal governo e per portare osservazioni e proposte sui tavoli romani. “Ringrazio Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo, rispettivamente presidente e segretario territoriale della CNA di Ragusa, per il piacevole confronto – dice Sallemi -.

Il mondo delle imprese è fondamentale per l’economia del ragusano che ha il vanto di avere un tessuto sano, effervescente e che merita il massimo sostegno. Con la Cna ho avuto modo di poter illustrare il lavoro portato avanti dal governo, teso nel sostegno all’occupazione e alla sburocratizzazione, e ho ricevuto utili proposte sui temi delle assicurazioni per le aziende – in merito alle calamità naturali – e alcuni punti da approfondire rispetto alle politiche energetiche. Porterò all’attenzione del ministero delle Imprese gli input forniti e vista l’importanza della provincia iblea per l’economia siciliana ho proposto un incontro ad ampio raggio alla presenza del ministro Adolfo Urso, in modo tale da poter avere un confronto diretto e proficuo”.