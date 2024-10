Modica Calcio pronto ad affrontare una delle trasferte più importanti e delicate della stagione, quella contro la Nebros che in queste giornate di inizio campionato è stata difficile da affrontare per tutti, con tre vittorie casalinghe su tre sfide giocate per i padroni di casa.

Il mister Pasquale Ferrara è a lavoro per trovare la quadra perfetta per mettere in campo la migliore formazione che possa affrontare un manto come quello del “Gliaca” con agonismo e determinazione prima che con la tecnica, più penalizzata in strutture come questa.

La Nebros vanta il bottino pieno tra le mura amiche, pur non avendo ancora trovato punti in trasferta, questo spiega quanto fondamentale sia per il loro gioco il fattore campo e quanto si dimostra difficile la trasferta per Palmisano e compagni. Leonzio, Jonica e per ultimo il Misterbianco, non sono riusciti a fermare la rosa a disposizione di Palmeri.

“Sappiamo bene che questa trasferta è tra le più difficili del campionato – dichiara Pasquale Ferrara alla vigilia – Il Modica non è riuscito a vincere nelle passate stagioni e io stesso quando ho vinto il campionato con l’Igea non sono riuscito a fare punti in casa loro. Dico sempre che l’agonismo viene prima di ogni cosa e oggi questo concetto vale più di tutte le altre trasferte. Dovremo dare il massimo ed essere concentrati. Sono molto soddisfatto dei giovani che abbiamo in rosa, è normale che quando le responsabilità aumentano iniziano a venir fuori alcuni limiti, ma stiamo lavorando tanto per limare gli errori e devo dire che loro sono una grande opportunità per noi perchè accrescono il livello di concorrenza ogni settimana”.

Ecco l’elenco dei convocati per la sfida contro la Nebros di Domenica 27 Ottobre:

Portieri: Calvo, La Licata, Pontet

Difensori: Mallia, Messina, Mollica, Palmisano, Rallo, Rossi, Triolo.

Centrocampisti: Cacciola, Francofonte, Incatasciato, Kondila, Maimone, Schembari.

Attaccanti: Arquin, Belluso, Cappello, Idoyaga, Susino, Vitelli.