Comiso – “Un ulteriore bluff, una triste perdita di tempo secondo quella cultura “dell’annacamento” tipico della maggioranza di destra che non mira tanto all’elezione diretta quanto piuttosto a far slittare il voto di secondo grado nelle ex province previsto a dicembre”. E’ quanto rileva il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Comiso e vicesegretario provinciale del Pd, Gigi Bellassai, a proposito delle prossime consultazioni elettorali che dovrebbero riguardare palazzo di viale del Fante.

“E tutto questo accade, forse, perché qualche deputato di destra – continua Bellassai – ha paura di avere come concorrente alle prossime regionali qualche consigliere provinciale. Dopo dodici anni di commissariamento e con la data del 15 dicembre già fissata per le elezioni di secondo livello per i Liberi consorzi, ci tocca fare i conti, ancora una volta, con questa telenovela. Sia chiaro a tutti. Se non si va al voto, andiamo incontro ad una grave violazione statutaria. Sembra di essere su Scherzi a parte visto che, se non c’è una legge nazionale che autorizza a votare in deroga alla Delrio, siamo tenuti a votare con il sistema di secondo livello. Non ci sono dubbi sul fatto che la mancanza di chiarezza in questa situazione potrebbe effettivamente portare a una nuova impasse, danneggiando ulteriormente le comunità interessate. E credo che questo nessuno lo voglia a parte chi, invece, sta cercando soltanto di legittimare i propri interessi”.