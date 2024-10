Modica – I Carabinieri della Stazione di Modica, a seguito di ininterrotte ricerche intraprese a partire dalla mattinata di domenica scorsa, hanno tratto in arresto, grazie ad un servizio finalizzato al rispetto delle prescrizioni previste per i detenuti domiciliari, un 25enne del posto, celibe, disoccupato, sottrattosi al controllo domiciliare. Il giovane, senza nessuna autorizzazione a spostarsi dal luogo di detenzione, si è reso irreperibile al controllo degli operanti. Non nuovo ad episodi del genere e ben noto alle forze di polizia che operano territorio della Contea, oltre ad evadere dal regime domiciliare, si era anche recato al di fuori del Comune nel quale avrebbe dovuto rispettare la misura.

Il mancato ritrovamento del soggetto di interesse operativo ha fatto in modo che i militari provvedessero ad effettuare i dovuti controlli in banca dati e tramite la Centrale Operativa per accertarsi dell’assenza di eventuali deroghe al regime domiciliare, senza ottenere un riscontro positivo.

Pertanto, estesa l’irreperibilità del giovane alle altre pattuglie della giurisdizione, la Stazione di Modica ha rintracciato il soggetto nel Comune di Scicli nel corso della mattinata di martedì. All’atto del suo arresto per il reato di evasione, l’interessato non ha fornito nessuna giustificazione né ha mostrato alle autorità competenti comunicazioni ufficiali proprie dell’Autorità Giudiziaria. Motivo per cui, a seguito delle formalità di rito, l’arrestato è stato sottoposto nuovamente al medesimo regime detentivo.

La capacità del personale dell’Arma di essere costantemente presente sul territorio, con i propri servizi preventivi e finalizzati al controllo delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, ha consentito di assicurare alla giustizia un soggetto poco incline al rispetto delle norme previste.